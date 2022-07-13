Императорская семья: Пугачева могла породниться с Ротару

Певица София Ротару в своё время отказала Алле Пугачёвой в предложении женить своего сына Руслана Евдокименко на дочери Примадонны Кристине Орбакайте. Об этом рассказал журналист Денис Сорокин.

Шоумен отметил, что отношения между исполнительницами всегда были напряженными. „София Михайловна отнеслась к этой затее скептически. Для Пугачёвой это был большой удар. Во-первых, ей отказали. А во-вторых, отказала главная конкурентка“, — объяснил он.

По словам Сорокина, Ротару не посчитала нужным женить сына на Орбакайте, чтобы он сам встретил девушку, которую впоследствии назовет своей женой. Наследник артистки женился в 1993 году на женщине по имени Светлана. Супруги до сих пор в браке и вырастили двоих детей — Анатолия и Софью.

Кристина Орбакайте, кажется, счастлива во втором официальном браке — с бизнесменом Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию.