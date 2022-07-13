ЭКСКЛЮЗИВ | Режиссер Сергей Лозница: „Не вижу конца этой войны“

— Я хотел бы сделать фильм о Съездах народных депутатов 1988–1991 годов. Эти съезды были совершенно небывалыми, выдающимися событиями в истории позднесоветского общества. Как много надежд было с ними связано и как бесславно закончилась судьба этого Высшего органа государственной власти СССР... — Вы — художник с мировым именем, подвергшийся несправедливой и жестокой травле со стороны коллег из Украины. Такой же обструкции подвергаются Ваши коллеги из России, всегда выступавшие против тоталитарного режима и войны в Украине. Как Вы полагаете, почему это происходит? Почему люди искусства не готовы подниматься над обывательской логикой и не принимают тех, кто борется всеми доступными методами за мир и свободу их страны только потому, что они говорят на русском языке?

— Этот фильм о борьбе литовского народа за восстановление независимости страны. И все события в фильме, кроме Съезда народных депутатов, на котором обсуждаются вопросы оккупации Советским Союзом Литвы, происходят в Литве. Об августе 1991 года мы слышим по радио, и этого упоминания мне достаточно. Об этом событии я сделал отдельный фильм, который так и называется „Событие“. — Планируете ли Вы делать некий цикл фильмов, рассказывающих об истории обретения независимости другими союзными республиками, со всеми плюсами и минусами процесса, как, к примеру, реституция в Эстонии в 90-х годах прошлого века, или „Господин Ландсбергис“ — единичный случай?

— Почему в картине „Господин Ландсбергис“ Вы параллельно с литовской хроникой не используете кадры хроники московских событий августа 1991 года? Литва подтолкнула развал Союза, и мне очень не хватило в Вашей ленте баррикад у Белого дома как символа развала Империи.

Картины Лозницы „Счастье моё“ и „В тумане“ были представлены в основном конкурсе международного кинофестиваля в Каннах, а драма „Донбасс“ в 2018-м году завоевала главный приз в программе „Особый взгляд“. На Карловарском фестивале в параллельной программе была показана четырёхчасовая документальная лента Лозницы „Господин Ландсбергис“, повествующая о сложном пути Литвы в 1988–1991 годах к независимости от Советского Союза.

— Каковы, на Ваш взгляд, объективные причины и предпосылки текущей войны и почему те или иные народы, имеющие этническую схожесть, культурную, языковую и ментальную общность, часто вступают друг с другом в страшные кровопролитные войны? До войны в Украине мы наблюдали жестокий и кровопролитный развал Югославии, где некоторые локальные пожары полыхают до сих пор.

- В данном случае не существует никакого долженствования. Как быть в такой ситуации — каждый принимает решение индивидуально. Художник ты или не художник — какая разница? Произведения искусства не создаются в результате оперативного реагирования на что бы то ни было. Художественная материя довольно тонкая. Мне кажется, что бы там ни происходило в мире, каждый должен заниматься тем, чем он призван заниматься, что он может делать лучше всего и к чему у него есть талант.

— Какова, на Ваш взгляд, должна быть позиция художника в ситуации полномасштабной войны? Оперативно реагировать на события, делая кино о том, что происходит здесь и сейчас, собирать материал для будущей рефлексии, брать в руки оружие и идти на поле боя, или не принимать участия в актуальных событиях, а создавать произведения, затрагивающие вечные вопросы нравственного порядка?

— Я бы не придавал такого большого значения тем глупостям, которые совершило руководство Украинской киноакадемии. Эта частная контора не представляет интересы всего украинского кинематографа, но тем не менее успешно дискредитирует страну своими глупыми поступками. К сожалению, войны в ХХ веке, а это война ХХ века, носят тотальный характер. Это войны на взаимное уничтожение, в которое вовлекаются все. Это общий фон событий. На этом фоне каждый человек должен решить, пойдет ли он на подлость, или сможет поступить благородно. Все очень просто, и так было в мире всегда. В такие трагические времена для каждого наступает момент истины, когда выбор необходим. Я об этом сделал фильм „В тумане“. Герой картины, Сущеня, никак не может понять, почему вдруг он стал изгоем в своей деревне, где жил всю жизнь и где все его знали как человека достойного и уважаемого. Смотрите фильм. Вы задаете вопросы, которые задавал герой одноименной повести Василя Быкова. Поразительно, насколько это все вдруг стало актуально.

— Книг на эту тему довольно много. Лучше, чем историки, я сказать не смогу. Я могу порекомендовать прекрасную книгу Сергея Плохия „Потерянное царство“. Сергей Плохий рассматривает историю этого вопроса от 15-го века до наших дней. И потом, я бы не говорил о „культурной, языковой и ментальной общности“ народов, воюющих сегодня. Это не так. Языково, ментально и культурно эти народы разные. Майдан и Болотная площадь это явственно продемонстрировали. Даже русскоязычные граждане Украины отличаются от русскоязычных граждан России. Если сказать кратко, то граждане Украины не хотят жить в возрожденном тоталитарном государстве сталинского типа, а российская власть не может с этим смириться, поскольку для нее успешная либеральная Украина — это конец. И пожалуйста, помните, что это Российская Федерация начала войну, и это российские танки, самолеты и ракеты уничтожают Украинские города и мирное население, а не наоборот.

— Картина „Государственные похороны“, выходившая в России как „Прощание со Сталиным“, явилась для Вас неким предупреждением мировому сообществу, которое оно не прочитало?

— Я не знаю, что прочитало, а что не прочитало международное сообщество. Фильм был очень хорошо показан по всему миру. Его несколько раз показал канал ARTe. В ряде стран он вышел в кинотеатральный прокат. Понимание, оно ведь постепенно приходит. Если кто-то что-то не понял, вспомнит, посмотрит еще раз. Такие фильмы живут долго. В этом фильме, как в капле воды, видна вся суть сталинского режима и сталинского государства. Если кому-то интересно знать, с чем мы имеем дело и что является тому основой — пожалуйста, найдите фильм в Интернете и посмотрите.

— Лента „Счастье моё“, созданная Вами 12 лет назад, стала в определённой степени страшным пророчеством для России. Вы уже тогда понимали, что страну ждёт абсолютный крах? Что для Вас тогда послужило предпосылками к такому жёсткому вердикту?

— Фильм „Счастье моё“ не был вердиктом. Я описал положение вещей, продолжающийся распад общества. Мне казалось странным, что люди в большинстве своем этого не осознавали. Достаточно было внимательно посмотреть вокруг. Это был всего лишь 2010 год, но запах войны уже витал в воздухе. Что страну ждет, стало понятно, когда начались чеченские войны, которые привели в Кремль спецслужбы. Я не знаю, что там будет в перспективе, но явно совсем не то, о чем мечтали люди в 1991-м году.

— Вы большой художник, обладающий прекрасной интуицией. Чем и когда, на Ваш взгляд, может закончится текущая война и возможно ли когда-нибудь возобновление культурных связей между Украиной и Россией?

— Я не вижу конца этой войны. Произошло самое скверное из всего, что могло произойти. И мы в начале пути.

— Какова будет тема вашего ближайшего проекта и будет он игровым или документальным?

— Я собираюсь делать документальный фильм о военных преступлениях, совершенных солдатами оккупационной армии в Украине, и игровой фильм „Бабий Яр“.