Юрий Шевчук перечислил гонорары украинским беженцам

„Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают“, — отметил артист. Он добавил, что неважно откуда человек — из Донецка, Киева или Москвы.

Также Шевчук полагает, что и Россия находится в оккупации — только не военной, а информационной: „У нас расстреливают „градами“, минами пропаганды. Самыми жестокими режут законами, убивают каждый день нашу память, наш разум, наш дух. Но мы держимся, и среди нас тоже есть герои, которые никогда не станут рабами. И я вот это очень хотел сказать. Мы – не рабы“.