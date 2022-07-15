Доллары, скачки и мошенничество: тайная жизнь „Мисс Эстонии“ Кадри Вяльяотс

Деньги были сняты руководителем компании Вяльяотс - в прошлом светская львица и Мисс Эстония 1998 года. Она сообщила банку, что ей нужны наличные, так как у нее в Ливане большое хозяйство: восемь членов семьи и три помощницы по дому. Много средств было потрачено на недавний ремонт квартиры. Денежные расчеты со многими физическими и юридическими лицами производились наличными. Кроме того, ей приходилось платить около 5 000 долларов в месяц (около 4 200 евро в то время - Е.Е.) за содержание четырех пони и двух лошадей. В семье пятеро детей. Все они посещают частную школу в Бейруте, годовая стоимость обучения в которой составляет более 54 000 долларов (около 46 000 евро). „Я сохранила все чеки на еду и другие бытовые счета, которые я оплачивала“, - говорит Вяльяотс, будучи как будто готовой доказать банку каждую свою трату.