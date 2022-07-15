15.07.2022, 12:22
Доллары, скачки и мошенничество: тайная жизнь „Мисс Эстонии“ Кадри Вяльяотс
Суд установил, что 42-летняя Кадри Вяльяотс-Увайда, бывшая мисс Эстонии, вышедшая замуж за ливанского обаятельного бизнесмена, вывела более 1 миллиона евро из компании, которой она управляла, оставив почти 300 000 евро неуплаченными в виде налогов.
Пять лет назад Swedbank заметил, что с эстонского счета за рубежом через банкоматы выводятся деньги. Расчетный счет, принадлежащий паевому товариществу Fort Holding продолжал опустошаться. Данное товарищество принадлежало семье Увайда (скандальный ливанский врач-предприниматель Мунир и его эстонская жена Кадри Вяльяотс), владеющей большим количеством недвижимости в Эстонии. За короткий промежуток времени в Бейруте, Ливане было снято около 130 000 евро наличными.