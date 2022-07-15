Шоубиз
15.07.2022, 12:22

Доллары, скачки и мошенничество: тайная жизнь „Мисс Эстонии“ Кадри Вяльяотс

 

Суд установил, что 42-летняя Кадри Вяльяотс-Увайда, бывшая мисс Эстонии, вышедшая замуж за ливанского обаятельного бизнесмена, вывела более 1 миллиона евро из компании, которой она управляла, оставив почти 300 000 евро неуплаченными в виде налогов.

Пять лет назад Swedbank заметил, что с эстонского счета за рубежом через банкоматы выводятся деньги. Расчетный счет, принадлежащий паевому товариществу Fort Holding продолжал опустошаться. Данное товарищество принадлежало семье Увайда (скандальный ливанский врач-предприниматель Мунир и его эстонская жена Кадри Вяльяотс), владеющей большим количеством недвижимости в Эстонии. За короткий промежуток времени в Бейруте, Ливане было снято около 130 000 евро наличными.

Деньги были сняты руководителем компании Вяльяотс - в прошлом светская львица и Мисс Эстония 1998 года. Она сообщила банку, что ей нужны наличные, так как у нее в Ливане большое хозяйство: восемь членов семьи и три помощницы по дому. Много средств было потрачено на недавний ремонт квартиры. Денежные расчеты со многими физическими и юридическими лицами производились наличными. Кроме того, ей приходилось платить около 5 000 долларов в месяц (около 4 200 евро в то время - Е.Е.) за содержание четырех пони и двух лошадей. В семье пятеро детей. Все они посещают частную школу в Бейруте, годовая стоимость обучения в которой составляет более 54 000 долларов (около 46 000 евро). „Я сохранила все чеки на еду и другие бытовые счета, которые я оплачивала“, - говорит Вяльяотс, будучи как будто готовой доказать банку каждую свою трату.

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