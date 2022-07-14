Невероятно! „Свидание“ и „Откровения одинокой“ - материалы портала Delfi, в комментариях к которым люди общаются уже почти 20 лет

Первым (23 марта 2003 года) появился текст с заголовком „Откровения одинокой“, который был опубликован на портале Bublik. Второй материал появился тремя днями позднее в популярной в те годы рубрике „Выходное чтиво“ и назывался „Свидание“.

На сегодняшний день, к „Откровениям“ оставлено почти 52 000 комментариев, к „Свиданию“ - почти 122 000!

RUSDelfi разыскал нескольких участников того „чата“, которые рассказали, что до сих пор, время от времени, заглядывают в комментарии, чтобы узнать, как там дела, и бережно все эти годы хранят ссылки в закладках.

„Откровения одинокой“ по большому счету, не были чатом, - вспоминает участница Елена. „Это была творческая площадка для нас“.

„Это была оживленная тусовка, объединившая на несколько лет десятки людей, которых так или иначе интересовала тема, поднятая „стартовой“ статьей. А также и людей, которых тема не интересовала, но хотелось поболтать обо всем и пообщаться просто так. Ибо со временем по теме говорили все меньше, а „вообще“ - все больше. И даже стали встречаться вживую, по собственнои инициативе устраивая слёты в разных местах. В общем, недурно провели время“, - вспоминает еще один „старожил“ Игорь и добавляет: „Интересно; оказывается, где-то там все эти разговоры сохранились... Прочитал свой первый пост по той теме - двадцать лет спустя... Даже занятно. Сейчас, наверно, сказал бы поделикатнее по форме, ибо молодого максимализма стало меньше, но по содержанию - все правильно“.

„29 марта этого года исполнилось 19 лет „Свиданию“. „Откровения“ появились, кажется, неделей раньше или где-то там рядом . Я там была под ником „Кнопка“, - вспоминает еще одна участница Зинаида. В „Откровения“ заглядывала время от времени, но основным местом нашей тусовки было „Свидание“. В принципе, круг комментаторов обоих текстов был одним. Комментариев в „Свидании“ было много, потом стали чистить, кроить, вырезать, банить, троллить, в общем, в конце концов вынудили затормозить. Хотя и теперь нет-нет, но кто-то заглядывает. Я в том числе“.