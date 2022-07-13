13.07.2022, 16:46
Уже завтра — концерт Артема Савицкого в Ласнамяэ(3)
ФОТО: Youtube
14 июля с 18 до 19 часов на площадке за центром культуры Линдакиви (ул.Коорти, 22) выступит певец Артем Савицкий, занявший второе место в четвертом сезоне шоу „Эстония ищет суперзвезду“. Вход свободный.
„В последние дни погода была прохладной и дождливой, но любителей музыки это не должно отпугивать. Приглашаем всех принять участие в замечательном концерте, а чтобы вечер прошел более комфортно, советуем одеться по погоде,“ — сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.