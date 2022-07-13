Культура
13.07.2022, 16:46

Уже завтра — концерт Артема Савицкого в Ласнамяэ

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Артем Савицкий
Артем Савицкий
ФОТО: Youtube

14 июля с 18 до 19 часов на площадке за центром культуры Линдакиви (ул.Коорти, 22) выступит певец Артем Савицкий, занявший второе место в четвертом сезоне шоу „Эстония ищет суперзвезду“. Вход свободный.

„В последние дни погода была прохладной и дождливой, но любителей музыки это не должно отпугивать. Приглашаем всех принять участие в замечательном концерте, а чтобы вечер прошел более комфортно, советуем одеться по погоде,“ — сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

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