Андрей Разин „раскрыл тайну“ кремации Шатунова

Досталось всем! В смерти Шатунова, например, была обвинена... судья, вынесшая решение в его пользу. После этого Разин рассказал о сердечном приступе Шатунова, слушивемся во время одного из последних концертов. Теперь же он задался вопросом „почему не стандартные похороны, а кремация“ — и нашёл ответ!

Шоумен заявил, что смерть исполнителя стала последствием того, что он принимал алкоголь и транквилизаторы. Также Разин уточнил, что препараты Шатунову якобы советовал его концертный директор Аркадий Кудряшов.

„Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: „Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста“? Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем“, — рассказал продюсер.