Анатолий Белый уволился из театра и уехал из России
Коллеги-актеры рассказывают, что вслед за Чулпан Хаматовой из России уехал еще один известный актер Анатолий Белый. Он уволился из МХТ им. Чехова, а его имя пропало с театральных афиш. Эту ситуацию пока не прокомментировал ни один популярный человек, потому что Белый не делал публичных заявлений, — сообщает сайт Prozvezd.
Анатолий Белый состоит в труппе МХТ им. Чехова с 2003 года. Актёр известен по таким постановкам, как „Белая гвардия“, „Мастер и Маргарита“, „Изображая жертву“ и другим. На экране Белого можно было увидеть в фильмах и сериалах „Бригада“, „Жесть“, „Параграф 78“, „Братья Карамазовы“, „Метро“, „Стальная бабочка“, „Колл-центр“ и др.
После начала войны в Украине многие культурные деятели высказались против неё и в итоге покинули Россию. Анатолий Белый также выступил против агрессии, опубликовав на своей странице в Фейсбуке несколько больших постов в поддержку Украины.