Анатолий Белый уволился из театра и уехал из России

Коллеги-актеры рассказывают, что вслед за Чулпан Хаматовой из России уехал еще один известный актер Анатолий Белый. Он уволился из МХТ им. Чехова, а его имя пропало с театральных афиш. Эту ситуацию пока не прокомментировал ни один популярный человек, потому что Белый не делал публичных заявлений, — сообщает сайт Prozvezd.