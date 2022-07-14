Черный вдовец: едва не погибла новая девушка Прохора Шаляпина

Как сообщает модель, ее переехал мужчина на велосипеде. После этого она получила сотрясение мозга и несколько ссадин. Звезда обратилась за помощью к врачам, чтобы выяснить, нет ли скрытых повреждений.

„Болит все безумно. ечь у меня бессвязная, слова путаю“, — поделилась избранница артиста.

По словам Сан, инцидент произошел еще два дня назад. После полученных травм звезда сумела выступить на мероприятии в качестве модели.

К слову, сам Прохор, побыв в прошлом году мужем чисто формально и лишившийся супруги вскоре после свадьбы (её жизнь унёс коронавирус) утверждает, что никакого наследства от миллионерши не получил.