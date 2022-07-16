Одно простое действие: как за несколько секунд выяснить, здоровы ли сосуды
Если вовремя не выявить проблему, то последствия отразятся практически на всех системах организма, — пугает MAXIM.
В твоем теле порядка 100 тысяч километров кровеносных сосудов. Все они решают одну глобальную задачу — обеспечивают организм кислородом и питанием. Твоя задача — как минимум, не мешать, а в идеале заботиться, чтобы каждый сосудик был в порядке.
Как быстро проверить здоровье сосудов без УЗИ и прочих обследований, журналистам „Доктора Питера“ рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. В норме этот тест займет несколько секунд.
Сильно надави пальцем на ноготь, пока не появится белое пятно (не стоит, наверное, говорить, что на ногте не должно быть лака).
Резко отпусти палец.
Засеки, за сколько секунд ноготь стал розовым.
„В норме это должно произойти почти мгновенно, — комментирует врач. — Чем дольше держится белое пятно, тем слабее ваши сосуды во всем теле“.