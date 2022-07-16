Одно простое действие: как за несколько секунд выяснить, здоровы ли сосуды

В твоем теле порядка 100 тысяч километров кровеносных сосудов. Все они решают одну глобальную задачу — обеспечивают организм кислородом и питанием. Твоя задача — как минимум, не мешать, а в идеале заботиться, чтобы каждый сосудик был в порядке.