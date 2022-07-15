Шоубиз
15.07.2022, 16:21

СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Певицу Аллу Пугачёву заметили в одном из московских аэропортов, сообщает „Слово и Дело“. Она прилетела в Россию одна, без детей и мужа Максима Галкина.

Максим Галкин и Алла Пугачёева с двойняшками Гарри и Елизаветой улетели в Израиль практически сразу после начала спецоперации России на Украине. По словам юмориста, он покинул страну из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов.

В свою очередь Пугачёва практически не высказывалась после отъезда из России. Многие отечественные знаменитости и знакомые Примадонны предполагали, что певица отправилась в Израиль, чтобы поправить здоровье. Сама Пугачёва пообещала вернуться в Россию к началу учебного года.

У Максима Галкина впереди гастрольный тур по странам Балтии.

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