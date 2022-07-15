СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачёева с двойняшками Гарри и Елизаветой улетели в Израиль практически сразу после начала спецоперации России на Украине. По словам юмориста, он покинул страну из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов.

В свою очередь Пугачёва практически не высказывалась после отъезда из России. Многие отечественные знаменитости и знакомые Примадонны предполагали, что певица отправилась в Израиль, чтобы поправить здоровье. Сама Пугачёва пообещала вернуться в Россию к началу учебного года.