15.07.2022, 16:21
СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию, но без Галкина(39)
ФОТО: Youtube
Певицу Аллу Пугачёву заметили в одном из московских аэропортов, сообщает „Слово и Дело“. Она прилетела в Россию одна, без детей и мужа Максима Галкина.
Максим Галкин и Алла Пугачёева с двойняшками Гарри и Елизаветой улетели в Израиль практически сразу после начала спецоперации России на Украине. По словам юмориста, он покинул страну из-за возникших финансовых трудностей в связи с отменой его концертов.
В свою очередь Пугачёва практически не высказывалась после отъезда из России. Многие отечественные знаменитости и знакомые Примадонны предполагали, что певица отправилась в Израиль, чтобы поправить здоровье. Сама Пугачёва пообещала вернуться в Россию к началу учебного года.
У Максима Галкина впереди гастрольный тур по странам Балтии.