Валдис Пельш рассказал об отношениях с Галкиным и Хаматовой в свете последних событий

Впрочем, Валдис высказывается не просто нейтрально, но даже несколько отстранённо, предпочитая вдаваться в воспоминания.

„С Максимом общался последний раз примерно за полгода до его отъезда. Поэтому не могу вам сказать, что наше общение изменилось или сократилось в свете последних событий“, — например, сообщил он. Действительно, если практически не общаться с человеком, довольно сложно после этого резко прекратить общение.

Никк не оценивает ведущий и отъезд Чулпан Хаматовой, которая сегодня обосновалась в Латвии. Разве что вспоминает, что ей в своё время приготовили в шоу „Розыгрыш“, за что до сих пор стыдно съёмочной группе: „Была совершенно идиотская программа - розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку“.