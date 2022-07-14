„Ляпис Трубецкой“ снял в Таллинне клип

Сергей Михалок в составе групп „Ляпис Трубецкой“, а позже и „BRUTTO NOSTRA“ более 10 лет ведёт словом и музыкой борьбу с режимами Путина и Лукашенко. В результате „Ляпис Трубецкой“ внесён в „черные списки“: в России с 2015, а в Беларуси и вовсе с 2010 г.