„Ляпис Трубецкой“ снял в Таллинне клип
„Ляпис Трубецкой“ — популярная белорусская панк-рок-группа, созданная в 1998 году. В 2014 году лидер группы Сергей Михалок объявил о роспуске коллектива, но в этом году группа возобновила творческую деятельность.
Сергей Михалок в составе групп „Ляпис Трубецкой“, а позже и „BRUTTO NOSTRA“ более 10 лет ведёт словом и музыкой борьбу с режимами Путина и Лукашенко. В результате „Ляпис Трубецкой“ внесён в „черные списки“: в России с 2015, а в Беларуси и вовсе с 2010 г.
И вот — новая творческая веха, поистине международная. Белорусский коллектив спел песню на украинском языке и снял клип на неё в столице Эстонии.
Напоминаем, что вживую группу „Ляпис Трубецкой“ можно увидеть и услышать уже 16 июля на дне города Маарду. На концерте группа представит большую программу переосмысленных и всеми любимых хитов последних лет.