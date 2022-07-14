Последствия операции: Никита Михалков с трудом ходит

„Никита Сергеевич палочку из рук не выпускал, — рассказывает поклонница, которая наблюдала за режиссёром на Патриарших прудах в Москве. — Всё время опирался на трость. Ему трудно передвигаться и долго стоять. Поэтому он вскоре присел на бордюрчик у ресторана. Но даже так он выглядел словно король!“