Последствия операции: Никита Михалков с трудом ходит
Четыре года назад Никита Михалков перенёс две операции на бедре. Говорят, что во время одного из вмешательств врачи занесли инфекцию. Из-за этого восстановление у Михалкова затянулось, — сочувствует Prozvezd.
„Никита Сергеевич палочку из рук не выпускал, — рассказывает поклонница, которая наблюдала за режиссёром на Патриарших прудах в Москве. — Всё время опирался на трость. Ему трудно передвигаться и долго стоять. Поэтому он вскоре присел на бордюрчик у ресторана. Но даже так он выглядел словно король!“
По информации интернет-издания, на „Патриках“ у Михалкова роскошная квартира. Но выглядел он загорелым. Это позволило предположить, что в перерывах между раскрытием международных заговоров в программе „Бесогон ТВ“ Никита Сергеевич наведывается в более жаркие края — в частности, на свою виллу в Испании.