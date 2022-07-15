Всем ужасно интересно: в США пересмотрят дело Романа Полански об изнасиловании

„Подозрения вокруг этого дела витают уже 40 лет. Многие люди подозревают, что произошло что-то неподобающее. Мы разделяем это любопытство“, — сказала советник нынешнего окружного прокурора Гаскона.

По словам адвоката Полански, стенограмма подтвердит неправомерные действия суда. Он пытался обнародовать ее еще в 2010 году, но суд отклонил прошение. В том же году по просьбе защитников режиссера допросили прокурора, участвующего в его деле. Считается, что тот подтвердил неправомерные действия судьи во время процесса над Полански.

На решение о пересмотре дела повлияло заявление потерпевшей по делу Полански Саманты Гейли, которая в течение многих лет добивалась его прекращения. 20 июня 2022 года она написала: „Считаю, что в интересах общества нельзя допустить, чтобы неправомерные действия суда оставались нераскрытыми. Я как жертва в этом деле заслуживаю знать всю правду“.

По официальной версии 20 февраля 1977 года режиссер Роман Полански дал Саманте Гейли запрещенные вещества, а затем принудил ее к оральному и анальному сексу. В марте кинематографиста задержали. Он не признал вину, но вскоре согласился на мировое соглашение в обмен на признание содеянного. Вскоре появились слухи, что судья не намерен следовать договору и, не дожидаясь суда, Полански уехал из США.

После этого он снял, в частности, фильмы „Тэсс“, „Горькая луна“, „Смерт и девушка“, „Девятые врата“, „Пианист“. За последний в 2003 году он в числе прочих наград даже получил „Оскара“, но лично приехать за ним не смог.

В этом году режиссёру исполнится 89 лет.