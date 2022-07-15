15.07.2022, 12:24
Анатолий Белый подтвердил информацию об отъезде из России
ФОТО: Youtube
На днях появилась информация о том, что Анатолий Белый ушёл из МХТ. Появилось предположение, что в связи с его антивоенными выступлениями он ушёл не только из театра, но и уехал из России. Сегодня Белый подтвердил слухи.
„Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью“, — рассказал артист.
Также Белый сообщил, что сейчас находится в Египте. По словам актера, он потерял связь со многими близкими людьми из-за несовпадения мнений по поводу происходящего в мире. „Сразу предвосхищу разного рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне“, — поделился он.