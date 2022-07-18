ВИДЕО | „Иногда хочется подобрать такие слова, чтобы прямо размазать хама“: Хаматова рассказала RusDelfi, как реагирует на вопросы из России
Ради возможности открыто высказываться против войны в свои 47 лет российская актриса Чулпан Хаматова променяла комфортную жизнь звезды на совершенно новую реальность вдали от любимой родины. Актриса столкнулась с кучей проблем: новый язык, поиск работы, устройство детей в школу, съем квартиры... „Я немножко делаю вид, что я живу“, — признается она.
12 августа Чулпан Хаматова приедет в Эстонию с моноспекталем „Орфей“ (купить билеты можно ЗДЕСЬ). Журналист RusDelfi Алина Захарова откровенно поговорила с Чулпан о том, как устроен ее обычный день в Латвии, об общении с украинцами, звонке банкира Тинькова, отношениях с российскими друзьями и многом другом. Смотрите видео!
После интервью с Катей Гордеевой на Чулпан Хаматову обрушилось много хейта. По словам актрисы, к ненависти со всех сторон она уже привыкла: „Видимо, это заложено в природе человека, что ты можешь пнуть и плюнуть, а тебе ничего за это не будет“. Но все же иногда ей очень хочется отстоять свою правду: „Иногда так хочется ответить, так хочется подобрать такие слова, которые прямо размазали бы этого хамского собеседника, но дальше я понимаю, что если я это сделаю, значит, я буду множить зло. А его сейчас и так много на Земле“.
Алина поинтересовалась, как побороть это чувство несправедливости, когда ты помогаешь человеку, а теперь, в сложной ситуации он тебя открыто хейтит?
„Людей, которым я очень много помогала, иногда в ущерб себе и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью это делают. Я это испытала на себе. Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если стану другой и буду думать: „А я вот сейчас помогу, а он потом будет делать мне больно, издеваться, врать“. Я не хочу жить в таком мире“, — сказала Чулпан.
Говоря о тех радикально настроенных людях, в том числе в Украине, которые не принимают русский язык, Чулпан уверена, что сейчас это второстепенно. Главное, чтобы война закончилась и тогда все наладится. „Ко мне подходят украинцы, и мы стоим вместе, плачем, обнимаемся. Для меня это очень важно“, — рассказала Чулпан о своих встречах на улицах Риги.
„Если бы это были люди, которые поехали, напичканные пропагандой, наверное, они были бы очень удивлены, что это не совсем так, как говорит и показывает им российское ТВ“, — рассуждает актриса о тех, кто живет в России и ни разу не был за границей, но зато уверен, что, например, в Европе или в Америке намного хуже, чем на родине.
По словам Чулпан Хаматовой, единственное, о чем она может сейчас думать — это чтобы поскорее закончилась война.
„Я немножко делаю вид, что я живу. На самом деле я постоянно смотрю новости и ищу, хватаюсь за каждую надежду, зацепку, которая бы мне доказала или показала, обнадежила, что война скоро закончится“.
Полностью интервью смотрите в нашем видео.
Чулпан Хаматова приедет в Таллинн 12 августа. В „Орфее“ Чулпан будет говорить со всеми, но каждый услышит свое – главное, необходимое. Для одних спектакль станет медитацией, для других — манифестом, для третьих — исповедью. А четвертые унесут в сердце надежду на мир, в котором гармония слова и музыки важнее битв и борьбы, а искусство – выше любых границ.
Билеты можно приобрести на интернет-портале продажи билетов PILETITASKU.