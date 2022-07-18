ВИДЕО | „Иногда хочется подобрать такие слова, чтобы прямо размазать хама“: Хаматова рассказала RusDelfi, как реагирует на вопросы из России

После интервью с Катей Гордеевой на Чулпан Хаматову обрушилось много хейта. По словам актрисы, к ненависти со всех сторон она уже привыкла: „Видимо, это заложено в природе человека, что ты можешь пнуть и плюнуть, а тебе ничего за это не будет“. Но все же иногда ей очень хочется отстоять свою правду: „Иногда так хочется ответить, так хочется подобрать такие слова, которые прямо размазали бы этого хамского собеседника, но дальше я понимаю, что если я это сделаю, значит, я буду множить зло. А его сейчас и так много на Земле“.

Алина поинтересовалась, как побороть это чувство несправедливости, когда ты помогаешь человеку, а теперь, в сложной ситуации он тебя открыто хейтит?

„Людей, которым я очень много помогала, иногда в ущерб себе и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью это делают. Я это испытала на себе. Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если стану другой и буду думать: „А я вот сейчас помогу, а он потом будет делать мне больно, издеваться, врать“. Я не хочу жить в таком мире“, — сказала Чулпан.

Говоря о тех радикально настроенных людях, в том числе в Украине, которые не принимают русский язык, Чулпан уверена, что сейчас это второстепенно. Главное, чтобы война закончилась и тогда все наладится. „Ко мне подходят украинцы, и мы стоим вместе, плачем, обнимаемся. Для меня это очень важно“, — рассказала Чулпан о своих встречах на улицах Риги.

„Если бы это были люди, которые поехали, напичканные пропагандой, наверное, они были бы очень удивлены, что это не совсем так, как говорит и показывает им российское ТВ“, — рассуждает актриса о тех, кто живет в России и ни разу не был за границей, но зато уверен, что, например, в Европе или в Америке намного хуже, чем на родине.