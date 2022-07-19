Tопчик
19.07.2022, 10:30

Длинный список: мужчина рассказывает об 11 качествах, которыми могла бы обладать женщина. „На всю Эстонию таких наберется 1000 человек!“

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ФОТО: Shutterstock

Мужчина поделился 11 качествами, которые делают женщину особенно притягательной и соблазнительной. Согласны ли вы с этим списком?

  • У притягательной женщины есть смелость быть самой собой

  • Не соглашается на компромиссы в ущерб своей позиции, чтобы понравится

  • Не изображает из себя „наивную дурочку“ или „пупа земли“

  • Не позволяет себе говорить, что она должна чувствовать по отношению к другим и не позволяет собой манипулировать

  • Обладает мозгами - и что еще сексуальнеее - пользуется ими

  • Обладает чувством юмора и красноречием

  • Достаточно смелая, чтобы проявлять симпатию, но в то же время не позволяет себе строить мнение, основываясь на ложных предположениях

  • Не ноет о своих ошибках, а учится на них

  • Дает второй шанс - мы все его заслужили. Но только второй, третий - это исключено

  • Заботится о своем здоровье и внешнем виде, но не балуется ботоксом, не носится с модными бредовыми идеями красоты (чудо-диета и пр.), потому что не зависит от культа тела. Короче говоря, на всю Эстонию таких женщин может быть около 1000 человек.

Уважаемые читатели, согласны ли вы с этим списком? Применим ли такой список и к мужчинам? Или к мужчинам применяются другие условия?


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