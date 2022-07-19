Длинный список: мужчина рассказывает об 11 качествах, которыми могла бы обладать женщина. „На всю Эстонию таких наберется 1000 человек!“

У притягательной женщины есть смелость быть самой собой

Не соглашается на компромиссы в ущерб своей позиции, чтобы понравится

Не изображает из себя „наивную дурочку“ или „пупа земли“

Не позволяет себе говорить, что она должна чувствовать по отношению к другим и не позволяет собой манипулировать

Обладает мозгами - и что еще сексуальнеее - пользуется ими

Обладает чувством юмора и красноречием

Достаточно смелая, чтобы проявлять симпатию, но в то же время не позволяет себе строить мнение, основываясь на ложных предположениях

Не ноет о своих ошибках, а учится на них

Дает второй шанс - мы все его заслужили. Но только второй, третий - это исключено