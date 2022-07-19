Длинный список: мужчина рассказывает об 11 качествах, которыми могла бы обладать женщина. „На всю Эстонию таких наберется 1000 человек!“(8)
Мужчина поделился 11 качествами, которые делают женщину особенно притягательной и соблазнительной. Согласны ли вы с этим списком?
У притягательной женщины есть смелость быть самой собой
Не соглашается на компромиссы в ущерб своей позиции, чтобы понравится
Не изображает из себя „наивную дурочку“ или „пупа земли“
Не позволяет себе говорить, что она должна чувствовать по отношению к другим и не позволяет собой манипулировать
Обладает мозгами - и что еще сексуальнеее - пользуется ими
Обладает чувством юмора и красноречием
Достаточно смелая, чтобы проявлять симпатию, но в то же время не позволяет себе строить мнение, основываясь на ложных предположениях
Не ноет о своих ошибках, а учится на них
Дает второй шанс - мы все его заслужили. Но только второй, третий - это исключено
Заботится о своем здоровье и внешнем виде, но не балуется ботоксом, не носится с модными бредовыми идеями красоты (чудо-диета и пр.), потому что не зависит от культа тела. Короче говоря, на всю Эстонию таких женщин может быть около 1000 человек.
Уважаемые читатели, согласны ли вы с этим списком? Применим ли такой список и к мужчинам? Или к мужчинам применяются другие условия?