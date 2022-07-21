Отвечает секс-гуру Эпп Кярсин: что с нами делает регулярный плохой секс?

1. Что с нами делает регулярный плохой секс?

Постоянный плохой секс заставляет нас презирать секс, так что мы теряем всякий интерес и желание. Плохой секс также влияет на наше душевное и физическое равновесие и лишает нас жизненной энергии. Все кажется таким бессмысленным, жизнь - темной и лишенной всякого блеска. Мы просто увядаем, как цветы, которые не поливают.

2. Почему говорят, что худшая женщина - неудовлетворенная женщина?

У неудовлетворенных людей меняется химия мозга (мнение секс-гуру не является истиной в последней инстанции - прим.редакции), в результате чего женщины начинают ныть, жаловаться и быть неудовлетворенными. То же самое относится и к мужчинам. Они могут быть нервными, критичными, обидчивыми, а также вести себя крайне неприятно.

3. Каких продуктов следует избегать перед половым актом, а каким стоит отдать предпочтение?

Все очень индивидуально, но в основном это лук, чеснок, селедка - словом, продукты, запах и вкус которых слишком резкие. Также не рекомендуется употреблять продукты, которые могут вызвать в желудке газообразование. И конечно, не стоит набивать желудок до отказа, неважно какой едой .

Предпочтение стоит отдавать легкоусвояемым продуктам. Можно добавить такие афродизиаки, как устрицы, двулопастный гинко, мед, шоколад, женьшень и мака перуанская. Ученые установили (по мнению Эпп - прим.редакции), что при добавлении в пищу они оказывают очень положительное влияние на сексуальную активность.

4. Какой есть самый лучший способ, чтобы достигнуть контакта со своей женственностью?

Один из лучших способов - это танцы и изучение своего тела. Год за годом все больше и больше женщин обретают связь со своей женственностью и сексуальностью благодаря моему курсу „Женщина, знай свое тело“, который меняет жизнь и открывает глаза.

5. Как лучше всего удовлетворить мужчину?