Отвечает секс-гуру Эпп Кярсин: что с нами делает регулярный плохой секс?(7)
Секс - это естественная часть жизни. Но эта тема также может вызывать много вопросов. Именно поэтому TV3 попросили опытную секс-гуру и основательницу студии Amare Luna Studio Эпп Кярсин ответить на пять вопросов о сексе и отношениях.
1. Что с нами делает регулярный плохой секс?
Постоянный плохой секс заставляет нас презирать секс, так что мы теряем всякий интерес и желание. Плохой секс также влияет на наше душевное и физическое равновесие и лишает нас жизненной энергии. Все кажется таким бессмысленным, жизнь - темной и лишенной всякого блеска. Мы просто увядаем, как цветы, которые не поливают.
2. Почему говорят, что худшая женщина - неудовлетворенная женщина?
У неудовлетворенных людей меняется химия мозга (мнение секс-гуру не является истиной в последней инстанции - прим.редакции), в результате чего женщины начинают ныть, жаловаться и быть неудовлетворенными. То же самое относится и к мужчинам. Они могут быть нервными, критичными, обидчивыми, а также вести себя крайне неприятно.
3. Каких продуктов следует избегать перед половым актом, а каким стоит отдать предпочтение?
Все очень индивидуально, но в основном это лук, чеснок, селедка - словом, продукты, запах и вкус которых слишком резкие. Также не рекомендуется употреблять продукты, которые могут вызвать в желудке газообразование. И конечно, не стоит набивать желудок до отказа, неважно какой едой .
Предпочтение стоит отдавать легкоусвояемым продуктам. Можно добавить такие афродизиаки, как устрицы, двулопастный гинко, мед, шоколад, женьшень и мака перуанская. Ученые установили (по мнению Эпп - прим.редакции), что при добавлении в пищу они оказывают очень положительное влияние на сексуальную активность.
4. Какой есть самый лучший способ, чтобы достигнуть контакта со своей женственностью?
Один из лучших способов - это танцы и изучение своего тела. Год за годом все больше и больше женщин обретают связь со своей женственностью и сексуальностью благодаря моему курсу „Женщина, знай свое тело“, который меняет жизнь и открывает глаза.
5. Как лучше всего удовлетворить мужчину?
Самое главное - спросить у своего мужчины, чего он хочет. У каждого мужчины свои предпочтения и свои сексуальные фантазии. Главное, чтобы женщина сама действительно получала удовольствие от секса, не притворяясь. Получение удовольствия заставляет нас желать его все больше и больше. Это означает, что коммуникация в спальне - самый важный фактор в занятии сексом, который принесет удовлетворение. Печально то, что большинство мужчин и женщин не делятся своими желаниями из-за страха и стыда, потому что сексуальные темы долгое время были в обществе табуированы.