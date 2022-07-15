15.07.2022, 19:32
Подарок на юбилей: за день до 60-летия Лепс получил почетное звание от Путина(7)
ФОТО: Youtube
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста 59-летнему эстрадному певцу Григорию Лепсу. Ссылка на соответствующий документ опубликована на официальном портале правовой информации.
Исполнителю хита „Рюмка водки“ награда присвоена с формулировкой „за большие заслуги в развитии эстрадного искусства“.
На следующий день после присвоения нового звания, 16 июля, Григорий Лепс отметит 60-летие.
Также по указу президента орден „За заслуги в культуре и искусстве“ получилила народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха.