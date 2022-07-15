Шоубиз
15.07.2022, 19:32

Подарок на юбилей: за день до 60-летия Лепс получил почетное звание от Путина

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Григорий Лепс
Григорий Лепс
ФОТО: Youtube

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста 59-летнему эстрадному певцу Григорию Лепсу. Ссылка на соответствующий документ опубликована на официальном портале правовой информации.

Исполнителю хита „Рюмка водки“ награда присвоена с формулировкой „за большие заслуги в развитии эстрадного искусства“.

На следующий день после присвоения нового звания, 16 июля, Григорий Лепс отметит 60-летие.

Также по указу президента орден „За заслуги в культуре и искусстве“ получилила народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха.

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