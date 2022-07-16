Рики Мартину грозит 50-летнее заключение

По сведениям СМИ, Энрике Мартин Моралес, известный публике под творческим псевдонимом Рики Мартин, может получить 50 лет тюремного срока из-за домашнего насилия над племянником. 21-летний потерпевший рассказал, что его дядя в течение семи месяцев проявлял к нему физическую и психологическую агрессию, передает агентство Marca.

„С учётом того, что заявителем является его собственный племянник, артисту грозит совершенно другое наказание. Рики Мартин может быть приговорен к 50 годам тюрьмы“, – цитирует СМИ сообщение источника.

Отмечается, что обвинения в домашнем насилии были выдвинуты еще 2 июля, но тогда личность заявителя оставалась неизвестной широкой публике.

Естественно, такая перспектива Рики Мартина совершенно не радует. „К сожалению, человек, сделавший это заявление, страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем. Безусловно, Рики Мартин никогда не был и не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником“, — приводит слова адвоката Марти Сингера газета New York Post.