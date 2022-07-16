16.07.2022, 12:48
Умер гитарист группы Пелагеи. Ему было всего 37 лет
ФОТО: Insatagram
Гитарист музыкального коллектива „Пелагея“ Павел Дешура скончался 15 июля в результате борьбы с хроническим заболеванием. Об этом сообщила сама певица Пелагея в своем Instagram.
„Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания“, — написала артистка.
Пелагея добавила, что в связи со смертью коллеги приняла решение отменить концерт, который должен был состояться 5 августа. Также она объяснила, что новость о смерти Дешуры стала неожиданностью для коллектива. „Мы сами еще ничего не понимаем“, — высказалась исполнительница.