Умер гитарист группы Пелагеи. Ему было всего 37 лет

Пелагея добавила, что в связи со смертью коллеги приняла решение отменить концерт, который должен был состояться 5 августа. Также она объяснила, что новость о смерти Дешуры стала неожиданностью для коллектива. „Мы сами еще ничего не понимаем“, — высказалась исполнительница.