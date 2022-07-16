Вторая попытка: дело против Юрия Шевчука вновь поступило в суд

„Оно все то же, которое ходит туда-сюда. Оно уже приходило, материалы вернули обратно составителю. Сейчас оно вновь поступило“, — прокомментировала пресс-служба суда, попутно опровергнув информацию о том, что это второе дело.

Правонарушение, вменяемое лидеру группы „ДДТ“, предусмотрено ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — за „публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях“.

На лидера группы „ДДТ“ Юрия Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ.