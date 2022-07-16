Разрешат ли легендарной группе "Руки Вверх" выступить в Таллинне?

Член правления MJCLUB Юри Метс объяснил, что первый состав легендарной группы распался более 10 лет назад, и если быть более точным, то в эстонском клубе будет выступать группа "Поднимаем Руки Вверх!“. В Эстонию приедет Алексей Потехин, который является автором песен. А вот Сергей Жуков, который действительно поддерживает официальную позицию Москвы в войне в Украине, выступать не будет. В качестве солиста выступит совсем другой певец - Сергей Богданов.