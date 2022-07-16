Разрешат ли легендарной группе "Руки Вверх" выступить в Таллинне?(7)
В следующую пятницу в клубе MJCLUB будут звучать знакомые многим песни группы "Руки Вверх“. Новость о выступлении группы, один из участников которой является сторонником проводимой Путиным военной агрессии в Украине, вызвала большой резонанс в эстонском обществе.
Член правления MJCLUB Юри Метс объяснил, что первый состав легендарной группы распался более 10 лет назад, и если быть более точным, то в эстонском клубе будет выступать группа "Поднимаем Руки Вверх!“. В Эстонию приедет Алексей Потехин, который является автором песен. А вот Сергей Жуков, который действительно поддерживает официальную позицию Москвы в войне в Украине, выступать не будет. В качестве солиста выступит совсем другой певец - Сергей Богданов.
Метс подчеркнул, что ни Потехин, ни Богданов не являются сторонниками Путина. На концерте прозвучат только хиты знаменитой группы. "Мы не сотрудничаем с теми, кто поддерживает войну“, — добавил Метс в интервью Delfi. Он добавил, что в августе в их клубе выступит украинская певица Светлана Лобода.
Российская группа "Руки вверх!“ приобрела бешеную популярность еще в конце 1990-х. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова (исполнитель) и Алексея Потехина (автор песен и клавишник).