16.07.2022, 17:03
Теперь точно: Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз
ФОТО: Youtube
Около двух недель назад звёздную пару — Регину Тодоренко и Влада Топалова — уже начали поздравлять с рождением второго ребёнка. Но оказалось, что это был „фальстарт“. Но теперь точно время поздравлений пришло!
Регина Тодоренко снова стала мамой. Телеведущая и блогер родила мальчика, теперь у них с Владом Топаловым двое сыновей. Как назвали малыша, пара пока не сообщила. Кажется... Если Мир — это не имя.
„Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем. Благодарим, что выбрал именно нас“ — написала Регина.