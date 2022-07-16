Шоубиз
16.07.2022, 17:03

Теперь точно: Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз

 
счастливые родители
счастливые родители
ФОТО: Youtube

Около двух недель назад звёздную пару — Регину Тодоренко и Влада Топалова — уже начали поздравлять с рождением второго ребёнка. Но оказалось, что это был „фальстарт“. Но теперь точно время поздравлений пришло!

Регина Тодоренко снова стала мамой. Телеведущая и блогер родила мальчика, теперь у них с Владом Топаловым двое сыновей. Как назвали малыша, пара пока не сообщила. Кажется... Если Мир — это не имя.

„Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем. Благодарим, что выбрал именно нас“ — написала Регина.

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