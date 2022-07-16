ЭКСКЛЮЗИВ | Артист Иван Шведов: „Война была вопросом времени“

Между съёмками в рейтинговых европейских сериалах, артхаусных фестивальных картинах и громких голливудских блокбастерах Шведов находит время для педагогики, ведя уникальный авторский курс подготовки артистов кино „ISAAC“. Его выпускники успешно снимаются по всему миру. Их работы также к гордости учителя были представлены на Карловарском кинофестивале. А сам Шведов, будучи завсегдатаем киносмотра, прошедший путь от конкурсанта до члена жюри, с удовольствием возвращается в старый добрый Карлсбад, чтобы смотреть кино и говорить о нём.