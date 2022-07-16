Кино
16.07.2022, 17:45

ЭКСКЛЮЗИВ | Артист Иван Шведов: „Война была вопросом времени“

 
Мария Безрук
Иван Шведов
Иван Шведов
ФОТО: Youtube

Иван Шведов — единственный русский артист, аккредитованный на кинофестивале в Карловых Варах, прошедшем в старинном курортном городе в начале июля. На протяжении 22-х лет, Шведов живёт и работает в Европе и США. На его счету сотня киноролей, среди которых „Превосходство Борна“, „Шпионский мост“, „Миссия невыполнима: Протокол Фантом“.

Между съёмками в рейтинговых европейских сериалах, артхаусных фестивальных картинах и громких голливудских блокбастерах Шведов находит время для педагогики, ведя уникальный авторский курс подготовки артистов кино „ISAAC“. Его выпускники успешно снимаются по всему миру. Их работы также к гордости учителя были представлены на Карловарском кинофестивале. А сам Шведов, будучи завсегдатаем киносмотра, прошедший путь от конкурсанта до члена жюри, с удовольствием возвращается в старый добрый Карлсбад, чтобы смотреть кино и говорить о нём.

— В европейском и американском кино вы будучи русским на протяжении многих лет играете представителей самых различных национальностей, тем самым становясь настоящим человеком мира, утрачивающего некую национальную персонификацию…

RusDelfi
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