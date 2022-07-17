Умер гитарист группы „Аракс“ Вадим Голутвин

Вадим Голутвин родился 29 марта 1953 года в Москве. Голутвин — советский и российский гитарист, автор песен, участник многих ВИА и рок-групп: „Добры молодцы“, „Веселые ребята“, „Аракс“, „СВ“, „Аэробус“. В документальном фильме „Рок и фортуна“ участник рок-группы „Машина времени“ Андрей Макаревич назвал Вадима Голутвина „одним из лучших инструменталистов советского рока“.

В декабре 2021 года в Москве прошел благотворительный концерт в поддержку музыканта. Все собранные средства должны были пойти на лечение Голутвина.

Одним из первый на смерть музыканта отреагировал Юрий Антонов. „Он был замечательным музыкантом и очень приличным человеком, что крайне редко совместимо в нашей среде. От Бога гитарист, аранжировщик. Человек посвятил всю свою жизнь музыке. Я знал его очень давно. Слушайте, как я опечален вообще“, — сказал он.

По словам народного артиста, Голутвин обращался к нему за помощью, когда узнал, что болен раком. „Вадик обратился ко мне с просьбой, когда у него обнаружили рак. Я позвонил главным врачам, специалистам, они приняли его на лечение. Я думал, что все идет более-менее к поправке, и тут огорчили такой тяжелой ужасной новостью“, — добавил Антонов.

А бывший бас-гитарист групп „Машина времени“ и „Воскресение“ Евгений Маргулис рассказал „Газете.Ru“, что Голутвин был для него не только коллегой, но и другом.

„Очень жалко, когда уходят прекрасные музыканты, и вдвойне грустно, когда уходят друзья. Мне довелось с Вадимом поработать в двух проектах — „Аракс“ и „СВ“. Это было прекрасное время“, — заявил Маргулис.