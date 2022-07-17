Григорий Лепс призвал не критиковать покинувших Россию артистов

„Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память“, — высказался Лепс.

Он назвал эмигрировавших певцов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича „великими людьми“. Лепс считает, что они заслужили право иметь собственное мнение о происходящем в мире. По словам певца, не стоит воспринимать отъезд звезд российского шоу-бизнеса как предательство.

„Даже те люди, которые меня оскорбляли за то, что я посещаю Донбасс, мои украинские коллеги, я к ним абсолютно спокойно отношусь, я их понимаю“, — заверил Лепс.