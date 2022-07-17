Папа? Вероятные сыновья Александра Абдулова узнали результаты ДНК-теста

Официально у звезды советского кинематографа только одна дочь — Евгения, которая родилась незадолго до его смерти. Тем не менее некоторым людям не дает покоя былая слава Абдулова и они хотят хоть на некоторое время погреться в ее лучах. Так случилось с Александром Ковалем и Сергеем Шиподько.

Расследование журналистов показало, что один из мужчин, претендующих на родственные связи с артистом, врет. Выяснилось, что Коваль воспитывался в полной семье, и его отец жив. Однако с корреспондентами обычный слесарь из Казахстана общаться не стал, мать тоже отказалась отвечать на какие-либо вопросы.

Репортеры пришли к выводу, что Александр и его подруга Алена таким образом решили поймать хайп. Начинающие звезды Интернета вели блог, снимая небольшие ролики, однако больших просмотров видео не приносили. Видимо, молодые люди решили воспользоваться тем, что мужчина немного похож на Александра Гаврииловича.

Но обмануть тесты-ДНК, на которые оба претендента согласились, не удалось. Ни один из мужчин не является сыном звезды советского кино. Это стало известно в студии Первого канала на программе „Пусть говорят“.

Сергей спокойно воспринял результат: для него важнее было просто узнать правду. А вот Александр, по словам его подруги, собирается и дальше настаивать на родстве с артистов и намеревается оспорить тест ДНК в суде.