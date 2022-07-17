17.07.2022, 16:02
ФОТО | Рената Литвинова странно анонсирует свою премьеру в Париже
ФОТО: Youtube
Российская актриса Рената Литвинова, которая сейчас находится в Париже, сообщила о скором выходе ее спектакля.
Ранее Литвинова опубликовала снимок, на котором позировала на фоне парижского театра. Тогда актриса призналась, что пишет какую-то пьесу, но других подробностей о творении не раскрыла.
Теперь Рената еще раз взволновала публику, выложив странное фото. Получившаяся композиция относится к некому совершенно новому спектаклю, выход которого уже совсем скоро.
Где именно состоится премьера и о чём будет спектакль — неизвестно. Но российские СМИ уже волнуются, что Россия будет отражена не так позитивно, как она, по их мнению, выглядит в реальности.