Шоубиз
17.07.2022, 16:02

ФОТО | Рената Литвинова странно анонсирует свою премьеру в Париже

 
Рената Литвинова
Рената Литвинова
ФОТО: Youtube

Российская актриса Рената Литвинова, которая сейчас находится в Париже, сообщила о скором выходе ее спектакля.

Ранее Литвинова опубликовала снимок, на котором позировала на фоне парижского театра. Тогда актриса призналась, что пишет какую-то пьесу, но других подробностей о творении не раскрыла.

Теперь Рената еще раз взволновала публику, выложив странное фото. Получившаяся композиция относится к некому совершенно новому спектаклю, выход которого уже совсем скоро.

Где именно состоится премьера и о чём будет спектакль — неизвестно. Но российские СМИ уже волнуются, что Россия будет отражена не так позитивно, как она, по их мнению, выглядит в реальности.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии