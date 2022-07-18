Александр Масляков не приехал на „Встречу выпускников КВН“

Ещё до войны было объявлено, что бессменный ведущий программы Александр Масляков приболел, и первые игры проведут „друзья клуба“ — в основном бывшие КВНщики. Записать успели две игры — и тут началась война, все развлечения с ТВ пропали.

В июне наконец КВН вернулся. Пока не на экраны — просто были записаны оставшиеся игры первого этапа. Однако Масляков провёл только одну из них, хотя, кажется, уже выздоровел.

В прошедший уик-энд состоялось одно из главных событий сезона — специгра „Встреча выпускников“ с участием уже отыгравших своё команд. На этот раз в нём участвовали „Сборная Снежногорска“, „Раисы“ и „Русская дорога“. Но даже эту игру Масляков „прогулял“: провёл её Валдис Пельш.

Кажется, сбываются прогнозы тех, кто считал, что болезнь „Васильича“ — хороший повод для того, чтобы устроить своеобразный кастинг на вакансию нового ведущего. В общем, этот шаг выглядит вполне логичным: Масляков как-никак разменял девятый десяток.

Но проблема ещё и в том, что до конца года всего-то пять месяцев, а формально сезон для телезрителей даже не начинался: ни одну игру пока не показали. И покажут ли вообще — неясно.