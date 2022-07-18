„Простила, но не забыла“: жена Боярского откровенно высказалась об изменах мужа

„Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила (артист страдал от панкреатита и много лет борется с диабетом). Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла“, — пожаловалась Луппиан.

Она добавила, что помнит все аспекты их отношений в мельчайших подробностях. Луппиан призналась, что не в силах „забыть боль“, которую ей причинили измены возлюбленного. При этом, по словам артистки, сам Боярский либо не помнит о своей неверности, либо делает вид, что не помнит. Актриса предположила, что музыканту „так удобнее“.