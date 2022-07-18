ВИДЕО | „Безрассудная мать“: Лиза Арзамасова перепугала поклонников опасным трюком

„Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок“; „Лиза, а о Левушке перед полетом подумали“; „Не ожидала от вас такого безрассудства“; „Безрассудная мать“; „Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!“ — по старинной интернет-традиции принялись учить жизни комментаторы.