ВИДЕО | „Безрассудная мать“: Лиза Арзамасова перепугала поклонников опасным трюком
Елизавета Арзамасова решила попробовать экстремальное развлечение — прыгнуть с огромной высоты в ущелье, будучи привязанной лишь тросом за ноги. В личном блоге она ё 4буквально „швыряют“ в обрыв. Платформа, с которой прыгнула актриса — 207 метров высотой.
„Зачем так рисковать, когда у тебя дома маленький ребенок“; „Лиза, а о Левушке перед полетом подумали“; „Не ожидала от вас такого безрассудства“; „Безрассудная мать“; „Кошмар! Молодая мама не должна рисковать собой!“ — по старинной интернет-традиции принялись учить жизни комментаторы.
Почти присоединилась к этому хору Ольга Кабо, однако сместила акценты от осуждения к восхищению. Её „Сумасшествие какое-то“ превратилось в „Какая ты! Супер!“
Виртуально поддержал супругу и Илья Авербух": „В восхищениииииииии…..:)))Сила!!!“