Режиссер Максим Наконечный: „Российское государство берет начало не от Киевской Руси, а из Золотой Орды“

— Думаю, очень долго. Они показывают, что не остановятся. У них неограниченный ресурс, в первую очередь — человеческий. Людей государству не жалко, тем более, люди сами готовы идти на заклание. Это всегда была их тактика — выжигать, забрасывать людьми. Даже если сейчас они истощатся и остановятся, то режим продолжит существовать, и продолжит существовать это государственное образование, которое тем или иным образом унаследует эту парадигму, это поле — и остановка войны будет просто передышкой. Как перестала существовать Российская империя, а потом большевики начали воевать с УНР, завоевали её, оккупировали и колонизировали опять на 70 лет. Потом была передышка после развала Союза и спустя 30 лет — вот опять наследники идеологии СССР заявляют свои права на нашу землю. История украинской государственности всякий раз прекращалась именно благодаря российской агрессии. Украинцы воевали с Петром Первым, понимая, что с Россией украинцам никогда не жить самостоятельно. Именно советнику Петра Феофану Прокоповичу принадлежала идея о триедином русском народе, которая в последствии легла в основу государственности Российской империи. Наша история есть часть их идентичности. Но на самом деле, наследственность у Российского государства абсолютно другая. Это государство берёт начало не от Киевской Руси, а из Золотой Орды, и это другая природа абсолютно. Это государственное образование, экспансивное с самого начала своего существования. А мы — объекты агрессии, мы бывшая колония, мы были завоёваны и ассимилированы. Моя бабушка — историк, доцент. В детстве она вместо сказок на ночь рассказывала мне историю Украины. И благодаря ей во мне с детства было осознание того, что я украинец. В школе на уроках украинской литературы мы жаловались на то, что там сплошное страдание и беспросвет. А сейчас у нас урок украинской литературы 24/7. И почему это так, мы все прекрасно понимаем.