Местами „Дождь“: опальный российский телеканал возобновляет вещание сегодня

Гендиректор „Дождя“ Наталья Синдеева в интервью „Холоду“, которое вышло 16 июля, говорила, что на первом этапе телеканал будет вещать только в Youtube и только несколько часов в день: „Большой, серьезный запуск, я думаю, будет всё-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать „на коленке“. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7“.

У „Дождя“, также сообщила Синдеева, будет одна — европейская — компания с филиалами в разных странах.

После возобновления полноценного вещания „Дождь“ в Эстонии можно будет смотреть не только в Youtube, но и у ряда операторов интернет-телевидения.

„Дождь“ приостановил вещание в России 3 марта. За два дня до этого сайт „Дождя“ заблокировали в России за распространение якобы недостоверных данных о российской „спецоперации“ в Украине.

После начала войны в России почти все независимые СМИ были вынуждены закрыться. Некоторые журналисты покинули Россию и теперь работают в других странах (так, например, появилась „Новая газета. Европа“), а некоторые перешли на другие платформы (например, редакция закрытой радиостанции „Эхо Москвы“ выпускает программы на ютьюб-канале „Живой гвоздь“).