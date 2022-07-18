Местами „Дождь“: опальный российский телеканал возобновляет вещание сегодня
Телеканал „Дождь“, приостановивший вещание через несколько дней после начала вторжения России в Украину, объявил о возвращении в эфир, — радует „Медуза“. Из сообщения в телеграм-канале „Дождя“ следует, что телеканал возобновит вещание 18 июля в 20:00 выпуском новостной программы „Здесь и сейчас“. Посмотреть её можно здесь.
Гендиректор „Дождя“ Наталья Синдеева в интервью „Холоду“, которое вышло 16 июля, говорила, что на первом этапе телеканал будет вещать только в Youtube и только несколько часов в день: „Большой, серьезный запуск, я думаю, будет всё-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать „на коленке“. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7“.
У „Дождя“, также сообщила Синдеева, будет одна — европейская — компания с филиалами в разных странах.
После возобновления полноценного вещания „Дождь“ в Эстонии можно будет смотреть не только в Youtube, но и у ряда операторов интернет-телевидения.
„Дождь“ приостановил вещание в России 3 марта. За два дня до этого сайт „Дождя“ заблокировали в России за распространение якобы недостоверных данных о российской „спецоперации“ в Украине.
После начала войны в России почти все независимые СМИ были вынуждены закрыться. Некоторые журналисты покинули Россию и теперь работают в других странах (так, например, появилась „Новая газета. Европа“), а некоторые перешли на другие платформы (например, редакция закрытой радиостанции „Эхо Москвы“ выпускает программы на ютьюб-канале „Живой гвоздь“).