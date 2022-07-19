Потеряна часть мозга: Эмилия Кларк рассказала о проблемах со здоровьем

35-летняя Кларк во время съемок сериала в 2011 году перенесла инсульт: у нее лопнула аневризма в мозге. Через два года инсульт повторился. Актрису удалось спасти — она была срочно прооперирована и, к счастью, смогла восстановится.

„Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить“, — сказала звезда в интервью телеканалу BBC.

Кларк отметила, что ее память не пострадала, поэтому она может продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.

„Я могу играть по два с половиной часа каждую ночь и не забыть ни строчки“, — сказала она.