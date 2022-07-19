Умерла украинская актриса Руслана Писанка

„Война заставила её уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала“, — говорится в сообщении.