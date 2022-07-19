19.07.2022, 09:55
Умерла украинская актриса Руслана Писанка
ФОТО: Youtube
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни в ночь с 18 на 19 июля. Об этом сообщает „Сніданок з 1+1“.
„Война заставила её уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала“, — говорится в сообщении.
Руслана Писанка жила достаточно насыщенной жизнью. Она была очень позитивным человеком, и её мощная энергия передавалась зрителям даже через экран.
Помимо актерского творчества, она еще и участвовала в разных проектах: „Танцы со звездами“, „Взвешенные и счастливые“, „Звезда+Звезда“.