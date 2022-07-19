Российский оперный певец приговорен к 10 годам заключения за акции против антиковидных мер

Государственный обвинитель требовал назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима. „По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чельдиеву 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима“, — сказала судья.

Артист может обжаловать приговор в течение десяти дней.

Следствие установило, что 20 апреля 2020 года во Владикавказе 2 тыс. человек пришли к зданию правительства на несогласованный митинг, где люди утверждали, что коронавирус не опасен, говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении. Чельдиев, подтвердил его адвокат, разместил в интернете видеоролик с призывами выйти на этот митинг. Уголовное дело против него было возбуждено по статье „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“.

Еще одно дело, по статье „Применение насилия в отношении представителя власти“, было возбуждено после того, как во время транспортировки Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию он, по данным следствия, несколько раз ударил полицейского в лицо.

Вадим Чельдиев был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Теперь ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Впрочем, в ближайшие годы у него такой возможности и не будет.

Вадим Чельдиев родился в 1981 году во Владикавказе. Закончил Владикавказское училище искусств имени Валерия Гергиева, Академию молодых певцов Мариинского театра и Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Баритон. Выступал на сценах „Санктъ-Петербургъ Опера“, Михайловского театра. Принимал участие в проекте „Опера всем“, в концертном исполнении оперы „Дитя и волшебство“ в Филармонии имени Шостаковича. Солист Мариинского театра. Лауреат многих международных конкурсов. Финалист конкурса имени Муслима Магомаева. Заслуженный артист Северной Осетии.