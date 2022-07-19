19.07.2022, 13:39
РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на концерт певицы LOBODA в Таллинне!(1)
ФОТО: Loboda
12 августа 2022 года в клубе MJClub состоится выступление Светланы Лободы. У вас есть отличная возможность получить 2 билета! (будет 2 победителя). Читайте условия по ссылке.
Удачи!
Розыгрыш состоится 26 июля.
Секрет успеха и невероятной популярности прост — LOBODA без остатка отдаётся творчеству, тонко чувствует время и, конечно, не боится экспериментировать!
LOBODA — это настоящее музыкальное путешествие по стилям и направлениям, калейдоскоп самых узнаваемых и любимых песен, а также презентация новых произведений и новых подходов к себе и к своему зрителю. Мощная хореография, сногсшибательные сценические костюмы, технологичные декорации, в обрамлении неожиданных световых и визуальных решений.