РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на концерт певицы LOBODA в Таллинне!

Секрет успеха и невероятной популярности прост — LOBODA без остатка отдаётся творчеству, тонко чувствует время и, конечно, не боится экспериментировать!

LOBODA — это настоящее музыкальное путешествие по стилям и направлениям, калейдоскоп самых узнаваемых и любимых песен, а также презентация новых произведений и новых подходов к себе и к своему зрителю. Мощная хореография, сногсшибательные сценические костюмы, технологичные декорации, в обрамлении неожиданных световых и визуальных решений.