Культура
19.07.2022, 13:39

РОЗЫГРЫШ | „Бублик“ разыгрывает 4 билета на концерт певицы LOBODA в Таллинне!

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Loboda
Loboda
ФОТО: Loboda

12 августа 2022 года в клубе MJClub состоится выступление Светланы Лободы. У вас есть отличная возможность получить 2 билета! (будет 2 победителя). Читайте условия по ссылке.

Удачи!

Розыгрыш состоится 26 июля.

Секрет успеха и невероятной популярности прост — LOBODA без остатка отдаётся творчеству, тонко чувствует время и, конечно, не боится экспериментировать!

LOBODA — это настоящее музыкальное путешествие по стилям и направлениям, калейдоскоп самых узнаваемых и любимых песен, а также презентация новых произведений и новых подходов к себе и к своему зрителю. Мощная хореография, сногсшибательные сценические костюмы, технологичные декорации, в обрамлении неожиданных световых и визуальных решений.

Купить билеты можно тут. Ссылка на мероприятие в Facebook здесь.

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