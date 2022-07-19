Уже завтра начинаются XV Дни оперы на острове Сааремаа(1)
XV Дни оперы на острове Сааремаа пройдут с 20 по 24 июля. Главным исполнителем Дней оперы на острове Сааремаа в этом году стала Силезская опера г. Бытом (Польша), которая представит мировую оперную классику и жемчужины польского оперного искусства на фестивальной сцене в средневековом замке Курессааре.
Публике будут представлены „Ромео и Джульетта“ Шарля Гуно, „Травиата“ Джузеппе Верди, „Паромщик“ („Flis“) Станислава Монюшко и написанные самим постановщиком Михалом Знанецким спектакли „Вечер с Моцартом“ и „Тайна Шопена“. Разумеется, ни один фестиваль не обойдется без оперного гала-концерта. В двух постановках примет участие солистка национальной оперы „Эстония“ Юули Лилль.
„Вы увидите на Сааремаа мой творческий отчет о последних пяти годах. Хочется, чтобы каждая моя постановка отражала в себе риски современного общества, ведь если нет вызовов, нет и искусства. Я представляю каждую постановку по-своему, но хочется верить, что именно так, как это задумали сами композиторы“, — сказал Знанецкий. „Например, если композитор хотел шокировать публику своего времени, то моя обязанность – придумать то, что шокирует людей сегодня. Я очень надеюсь, что поклонники Дней оперы на о. Сааремаа не будут разочарованы результатом“, —добавил он.
На Днях оперы, которые пройдут в Курессааре в 15-й раз, на протяжении многих лет выступали настоящие корифеи оперной сцены, такие как Неэме Ярви, Эри Клас, Хосе Кура, Карита Маттила, Паата Бурчуладзе, Сойле Исокоски, Лилли Паасикиви, Айн Ангер, Матти Салминен, Яакко Риханен, Йорма Хюннинен, Аннели Пеэбо и другие. Свои лучшие постановки здесь представляли Black American Opera (США, 2008 г.), Латвийская национальная опера (2009 г.), Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко (2010 г.), Оперный театр Анкары Турецкой государственной оперы и балета (2011 г.), Московский театр „Геликон-опера“ (2012 и 2019 гг.), оперные театры Тбилиси, Кутаиси и Батуми (2013 г.), Украинская национальная опера (2014 г.), Миланский театр (2015 г.), Вроцлавский оперный театр (2016 г.), Оперный театр Крефельд-Менхенгладбах (2017 г.), Шанхайский оперный театр и Венгерская государственная опера (2018 г.) и камерный музыкальный театр „Санктъ-Петербургъ Опера́» (2021 г.).
„Каждый год мы с удовольствием представляем нашим зрителям лучшие оперные театры мира“, – говорит на правах организатора фестиваля руководитель Eesti Kontsert Керту Орро. „Я не понаслышке знаю, что эта радость всегда была взаимной, потому что Сааремаа – популярное место для гастролей оперных театров. Все без исключения зарубежные артисты перед отъездом спрашивают: „Когда мы сможем сюда вернуться?“», – добавила Орро.
В этом году Дни оперы не обойдут стороной Украину, ведь, как заявил художественный руководитель фестиваля Арне Микк, музы не должны молчать даже под далекий грохот пушек. Так, запланированный на четверг „Вечер с Моцартом“, и прежде всего „Реквием“ Моцарта во втором отделении, посвящается всем тем, кто отдал жизнь за свободную Украину.
Наряду с оперными спектаклями поклонники фестиваля смогут посетить ночной салон Opera Royal, наполненный приятной музыкой. В этом году полуночников порадуют New Murphy Band, в составе которого Айри Аллвеэ и Маргус Юриссон (вокал), Юло Мялганд (фортепиано), Вальдо Преэма (ударные), Тынис Тюйр (контрабас), Лаури Сепп (альт-саксофон), Олави Ойсманн (тенор-саксофон), Яак Озеров (труба) и Прийт Циммерманн (тромбон).
Генеральным спонсором фестиваля выступает компания Olerex, оперный гала-концерт представляет компания Liviko, оперу „Травиата“ – BLRT Grupp. Проведение фестиваля также поддерживают Veho Baltics, Selver (представляет „Ромео и Джульетту“), Balbiino (представляет спектакль „Паромщик“), Jazz Pesulad, Goldtime и I.L.U. Поддержку фестивалю оказали Посольство Республики Польша в Таллинне, фонд „Капитал культуры“ и волость Сааремаа. Компания Admirals является генеральным спонсором концертного сезона Eesti Kontsert.
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