Уже завтра начинаются XV Дни оперы на острове Сааремаа

Публике будут представлены „Ромео и Джульетта“ Шарля Гуно, „Травиата“ Джузеппе Верди, „Паромщик“ („Flis“) Станислава Монюшко и написанные самим постановщиком Михалом Знанецким спектакли „Вечер с Моцартом“ и „Тайна Шопена“. Разумеется, ни один фестиваль не обойдется без оперного гала-концерта. В двух постановках примет участие солистка национальной оперы „Эстония“ Юули Лилль.

„Вы увидите на Сааремаа мой творческий отчет о последних пяти годах. Хочется, чтобы каждая моя постановка отражала в себе риски современного общества, ведь если нет вызовов, нет и искусства. Я представляю каждую постановку по-своему, но хочется верить, что именно так, как это задумали сами композиторы“, — сказал Знанецкий. „Например, если композитор хотел шокировать публику своего времени, то моя обязанность – придумать то, что шокирует людей сегодня. Я очень надеюсь, что поклонники Дней оперы на о. Сааремаа не будут разочарованы результатом“, —добавил он.

На Днях оперы, которые пройдут в Курессааре в 15-й раз, на протяжении многих лет выступали настоящие корифеи оперной сцены, такие как Неэме Ярви, Эри Клас, Хосе Кура, Карита Маттила, Паата Бурчуладзе, Сойле Исокоски, Лилли Паасикиви, Айн Ангер, Матти Салминен, Яакко Риханен, Йорма Хюннинен, Аннели Пеэбо и другие. Свои лучшие постановки здесь представляли Black American Opera (США, 2008 г.), Латвийская национальная опера (2009 г.), Московский академический музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко (2010 г.), Оперный театр Анкары Турецкой государственной оперы и балета (2011 г.), Московский театр „Геликон-опера“ (2012 и 2019 гг.), оперные театры Тбилиси, Кутаиси и Батуми (2013 г.), Украинская национальная опера (2014 г.), Миланский театр (2015 г.), Вроцлавский оперный театр (2016 г.), Оперный театр Крефельд-Менхенгладбах (2017 г.), Шанхайский оперный театр и Венгерская государственная опера (2018 г.) и камерный музыкальный театр „Санктъ-Петербургъ Опера́» (2021 г.).