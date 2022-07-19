Дело Юрия Шевчука вновь вернулось к уфимским полицейским

В объединённой пресс-службе судов Петербурга пояснили, что после возврата материалов полицейским в Башкирию 6 июля был составлен в отношении музыканта новый протокол в его отсутствие (в материалах дела нет сведений о том, что Шевчук с ним ознакомлен). По умолчанию дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, и для рассмотрения его в петербургском суде музыканту необходимо было подать новое письменное ходатайство.Такого ходатайства по протоколу от 6 июля 2022 года в материалах дела нет.

Правонарушение, вменяемое лидеру группы „ДДТ“, предусмотрено ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — за „публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях“.

На лидера группы „ДДТ“ Юрия Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ.