Одного из самых известных иранских режиссеров отправили за решетку

К этому наказанию кинематографиста приговорили еще 12 лет назад — тогда он был арестован по обвинению в „деятельности и пропаганде, направленной против государственной системы“, и участии в акциях протеста против официальных итогов выборов 2009 года.

Режиссер провел в тюрьме два месяца, затем отбывал срок под домашним арестом. Ему запретили выезжать из страны и заниматься созданием кино до 2030 года.

Это, однако, не стало препятствием для работы: Панахи снял показанную в Каннах ленту „Это не фильм“ (2011), а также картины „Закрытый занавес“ (2013; премьера и приз за лучший сценарий на Берлинале), „Такси“ (2015; главный приз на Берлинале) и еще ряд фильмов.

Панахи был вновь арестован 11 июля 2022 года за участие в митинге, он требовал освобождения двух своих коллег — режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы Алехахмада. Ранее они были приговорены к лишению свободы.

Теперь суд постановил, что режиссер должен отбыть изначальный срок. Режиссер уже отправлен в иранскую тюрьму „Эвин“, передает Le Monde сообщение суда.

Вместе с Панахи в июльской протестной акции приняли участие и другие деятели кинематографа — они также были задержаны. Кроме того, в защиту Расулофа и Алехахмада было опубликовано открытое письмо, его подписали более 300 кинематографистов.

Расулоф и Алехахмад, в свою очередь, были задержаны 8 июля из‑за другого коллективного обращения под названием „Сложите оружие“. В нем они вместе с еще сотней кинематографистов призвали военных не подавлять протесты в Иране и перестать быть „инструментами для расправы с народом“.