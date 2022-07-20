Уже сегодня — концерт Rammstein. Напоминаем, как проводятся крупные мероприятия
Сегодня вечером на Таллиннском певческом поле выступит флагман немецкого индустриального рока Rammstein. Поскольку речь идет об очень крупном мероприятии, просим зрителей приезжать заблаговременно и напоминаем, что можно брать с собой, а что нельзя.
По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, это будет крупнейшее шоу последнего десятилетия. „Представьте себе, что вы попали в переднюю Мордора, которую „украшает“ футуристическая технократическая техника „Безумного Макса“, и всё это объединяется с Rammstein на Певческом поле“, — добавляет она. „Грандиозное зрелище, масштаб и энергетику описать невозможно“, — говорит Палм. — „Мы ждали этого шоу 2,5 года, и теперь оно наконец-то состоится на Певческом поле“.
„Мы рекомендуем приходить на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом зрителей проверка билетов и досмотр личных вещей могут занять время“, — сказал руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер, и добавил, что необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ на тот случай, если возникнет необходимость установить личность человека или проверить его возраст. К слову, часть зрителей уже воспользовалась этим советом и с утра „дежурит“ у ворот Певческого поля. Хотя откроются они в 17:00.
Вход через Морские ворота, ворота Мяэ и Ору. Проход на концерт обеспечивает билет / браслет, купленный в предварительной продаже или в билетной кассе на месте. Его наличие проверяется на входе.
Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля затруднена, поэтому зрителей просят по возможности не приезжать на автомобилях. Парковка для велосипедов находится у Морских ворот.
Во время мероприятия запускать дроны запрещено.
Программа концерта:
17.00 ворота
20.00 DUO ABÉLARD
21.05 RAMMSTEIN
Вас не пропустят на территорию концерта, если у вас с собой будет:
своя еда и напитки
бутылки и банки
зонт – он загораживает обзор
фото- и видеотехника
селфи-палка, планшет или ноутбук
огнестрельное и холодное оружие и пиротехника
опасные вещества и предметы
алкоголь и наркотики
домашние животные
велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейты
мотошлемы, походные стулья или табуреты
лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные вещи.
Камеры хранения есть на всех входах.
План территории можно найти ЗДЕСЬ, у каждого входа имеются большие стенды с планом.