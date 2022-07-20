Шоубиз
20.07.2022, 10:08

Уже сегодня — концерт Rammstein. Напоминаем, как проводятся крупные мероприятия

 
Völkerball in der Brita-Arena Wiesbaden. 23.07.2021 - Völkerball beim Strandkorb Open Air in der BRITA-Arena Wiesbaden.
Völkerball in der Brita-Arena Wiesbaden. 23.07.2021 - Völkerball beim Strandkorb Open Air in der BRITA-Arena Wiesbaden.
ФОТО: via www.imago-images.de | imago images/BOBO

Сегодня вечером на Таллиннском певческом поле выступит флагман немецкого индустриального рока Rammstein. Поскольку речь идет об очень крупном мероприятии, просим зрителей приезжать заблаговременно и напоминаем, что можно брать с собой, а что нельзя.

По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, это будет крупнейшее шоу последнего десятилетия. „Представьте себе, что вы попали в переднюю Мордора, которую „украшает“ футуристическая технократическая техника „Безумного Макса“, и всё это объединяется с Rammstein на Певческом поле“, — добавляет она. „Грандиозное зрелище, масштаб и энергетику описать невозможно“, — говорит Палм. — „Мы ждали этого шоу 2,5 года, и теперь оно наконец-то состоится на Певческом поле“.

„Мы рекомендуем приходить на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом зрителей проверка билетов и досмотр личных вещей могут занять время“, — сказал руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер, и добавил, что необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ на тот случай, если возникнет необходимость установить личность человека или проверить его возраст. К слову, часть зрителей уже воспользовалась этим советом и с утра „дежурит“ у ворот Певческого поля. Хотя откроются они в 17:00.

Вход через Морские ворота, ворота Мяэ и Ору. Проход на концерт обеспечивает билет / браслет, купленный в предварительной продаже или в билетной кассе на месте. Его наличие проверяется на входе.

Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля затруднена, поэтому зрителей просят по возможности не приезжать на автомобилях. Парковка для велосипедов находится у Морских ворот.

Во время мероприятия запускать дроны запрещено.

Программа концерта:

  • 17.00 ворота

  • 20.00 DUO ABÉLARD

  • 21.05 RAMMSTEIN

Вас не пропустят на территорию концерта, если у вас с собой будет:

  • своя еда и напитки

  • бутылки и банки

  • зонт – он загораживает обзор

  • фото- и видеотехника

  • селфи-палка, планшет или ноутбук

  • огнестрельное и холодное оружие и пиротехника

  • опасные вещества и предметы

  • алкоголь и наркотики

  • домашние животные

  • велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейты

  • мотошлемы, походные стулья или табуреты

  • лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные вещи.
    Камеры хранения есть на всех входах.

План территории можно найти ЗДЕСЬ, у каждого входа имеются большие стенды с планом.

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