Уже сегодня — концерт Rammstein. Напоминаем, как проводятся крупные мероприятия

По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, это будет крупнейшее шоу последнего десятилетия. „Представьте себе, что вы попали в переднюю Мордора, которую „украшает“ футуристическая технократическая техника „Безумного Макса“, и всё это объединяется с Rammstein на Певческом поле“, — добавляет она. „Грандиозное зрелище, масштаб и энергетику описать невозможно“, — говорит Палм. — „Мы ждали этого шоу 2,5 года, и теперь оно наконец-то состоится на Певческом поле“.

„Мы рекомендуем приходить на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом зрителей проверка билетов и досмотр личных вещей могут занять время“, — сказал руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер, и добавил, что необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ на тот случай, если возникнет необходимость установить личность человека или проверить его возраст. К слову, часть зрителей уже воспользовалась этим советом и с утра „дежурит“ у ворот Певческого поля. Хотя откроются они в 17:00.

Вход через Морские ворота, ворота Мяэ и Ору. Проход на концерт обеспечивает билет / браслет, купленный в предварительной продаже или в билетной кассе на месте. Его наличие проверяется на входе.

Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля затруднена, поэтому зрителей просят по возможности не приезжать на автомобилях. Парковка для велосипедов находится у Морских ворот.

Во время мероприятия запускать дроны запрещено.

Программа концерта:

17.00 ворота

20.00 DUO ABÉLARD

21.05 RAMMSTEIN

Вас не пропустят на территорию концерта, если у вас с собой будет:

своя еда и напитки

бутылки и банки

зонт – он загораживает обзор

фото- и видеотехника

селфи-палка, планшет или ноутбук

огнестрельное и холодное оружие и пиротехника

опасные вещества и предметы

алкоголь и наркотики

домашние животные

велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейты

мотошлемы, походные стулья или табуреты

лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные вещи.

Камеры хранения есть на всех входах.

План территории можно найти ЗДЕСЬ , у каждого входа имеются большие стенды с планом.