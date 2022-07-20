„Пока в России находиться не смогу“: Борис Гребенщиков не может отпраздновать 50-летие „Аквариума“ на родине

Оригинальная „Новая газета“ закрыта. Точнее, „приостановила выход на время „спецоперации“. И выход нового издания — что-то вроде компромисса (да и то неизвестно, получится ли его достичь в России).

А „Аквариум“ в честь 50-летия планировал в этом году большой концертный тур по России и Украине. Почему это невозможно, очевидно. Но и невозможно выступать и только в России. Борис Гребенщиков рассказал „Новой рассказ-газете“:

„Пока всё так, как есть, я там находиться не смогу. Но мою „русскость“ у меня всё равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я „менее русский“. И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно.

И потом, понимаете, происходит удивительная вещь: раньше, когда мы выезжали из России, чтобы сыграть где-то концерт — ну, в том же Антверпене, например, — мы играли для небольшого количества русских людей, которые там жили. Они приходили, скорее, как в социальный клуб… А теперь мы играем в том же Антверпене, в том же зале, и там — такой приём, как в любом городе России. Или Украины (до…). То есть зал забит по самые стропила“.

Тут и проявилось расхождение в позициях между БГ и Юрием Шевчуком: „...он говорит: я обязан играть в России, даже если мне и не дают играть; и значит, я играть не буду. Но зато вместе со всеми — в России. А я нахожусь вне России, но играю, и играю для тех же людей, для которых играл всю жизнь. Просто большая часть моих слушателей в силу обстоятельств переехала“.

О последнем мирном дне у Гребенщикова остались странные воспоминания: „23-го февраля мы играли концерт в Петербурге. И весь концерт — я всем уже рассказывал об этом — у меня было страннейшее ощущение, что я играю в 1939 году где-то в Мюнхене. Судя по всему, этот холодный змей уже в воздухе висел, и просто я его присутствие чувствовал“.