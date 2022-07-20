ВИДЕО | Rammstein-сумасшествие началось! Эстонский смешанный хор исполнил свою собственную версию хита группы

Сегодня, 20 июля, любимый многими Rammstein приезжает в Эстонию в пятый раз. По словам Сийма Арусаара, менеджера Live Nation, световое шоу, пиро- и огневые эффекты на новой площадке превзойдут по сложности и масштабу все предыдущие постановки немецкой группы.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными сегодня, 20 июля, так как в окрестностях Певческого поля ожидается движение нескольких большегрузных автомобилей.

По словам руководителя службы безопасности команды Эйго Сыстера, всем участникам дорожного движения, особенно тем, кто находится вблизи Певческого поля, придется учесть дополнительное время и найти новый подходящий маршрут. „Мы просим водителей следовать знакам и устройствам регулирования дорожного движения, установленным на дорогах и улицах“, - добавил он.