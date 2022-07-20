Ивар Калныньш отказался от ролей в российском кино(15)
Латвийский актер Ивар Калныньш заявил в YouTube-шоу „Живой гвоздь“, что больше не намерен сниматься в российских проектах. „Нужно избавиться от всего этого!“ — высказался Калныньш.
После распада СССР Ивар Калныньш довольно много работал в России. Снялся, в частности, в таких фильмах и сериалах как „Дронго“, „Опера. Хроники убойного отдела“, „Студенты“, „Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...“, „Тайны дворцовых переворотов“, „Презумпция невиновности“.
При этом актер подчеркнул, что не жалеет об уже сыгранных ролях в кино. Сейчас он выступает в латвийском театре и не желает работать с российскими режиссерами.
В мае Калныньш заявил, что „закончил все отношения“ с Россией. Он пояснил, что больше половины своих проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной, их пришлось приостановить, „потому что физически невозможно“ осуществить.