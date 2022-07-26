Ведьма Мэрилин Керро рассорилась с близкими и потеряла свой бизнес

Некоторое время назад самая популярная ведьма Эстонии, Мэрилин Керро, удивила своих преданных поклонников и клиентов новостью о том, что она отказывается от своей популярной страницы в Facebook и своего магазина. Всем этим теперь будут управлять члены семьи Мэрилин. Теперь женщина призналась, что это была вовсе не дружеская сделка. Мэрилин лишилась магазина в результате семейной ссоры, которая назревала в семействе Керро в течение некоторого времени.