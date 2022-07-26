Шоубиз
26.07.2022, 12:27

Ведьма Мэрилин Керро рассорилась с близкими и потеряла свой бизнес

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Инта Керро, Мэрилин Керро
Инта Керро, Мэрилин Керро
ФОТО: Daisy Lappard | Õhtuleht

Некоторое время назад самая популярная ведьма Эстонии, Мэрилин Керро, удивила своих преданных поклонников и клиентов новостью о том, что она отказывается от своей популярной страницы в Facebook и своего магазина. Всем этим теперь будут управлять члены семьи Мэрилин. Теперь женщина призналась, что это была вовсе не дружеская сделка. Мэрилин лишилась магазина в результате семейной ссоры, которая назревала в семействе Керро в течение некоторого времени.

Мэрилин нашла для себя новый способ делиться мыслями в социальных сетях в виде блога. В нем она рассказала, что много лет была добра к своим близким, но не настолько, чтобы в какой-то момент подарить им все, что имела.

„Давайте сначала проясним одну вещь: я поехала на передачу в Россию не для того, чтобы вернуться и отдать дело всей моей жизни кровным сестре и матери. Теперь ситуация обострилась до такой степени, что меня выгнали из группы, в которой вы, друзья мои, собрались.

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