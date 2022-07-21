В Artis покажут фильм с экс-проституткой, которая могла разрушить карьеры игроков сборной Франции

В основе фильма дружба двух девушек - 16-летней Наимы и её двоюродной 22-летней сестры Софи. Последняя привыкла к роскошной и красивой жизни, которую ей обеспечивают богатые любовники. Девушка-подросток попадает под влияние кузины и учится пользоваться своим обаянием. Вместе они проводят незабываемое лето с множеством встреч и приключений.

Главную роль в фильме исполнила Захия Дэар, которая пришла в кино из профессии девушек по вызову. Более того, в 2010 году Захия оказалась в центре грандиозного скандала, в который были вовлечены сразу несколько игроков футбольной сборной Франции: Франк Рибери, Карим Бензема, Хатем Бен Арфа и Сидней Гову. Все они занимались сексом с Захией, когда ей еще не исполнилось 18 лет. Звезд футбола ждало длительное судебное разбирательство, а уроженка Алжира получила большую известность, оставила свою прежнюю работу, стала моделью, актрисой и дизайнером нижнего белья.