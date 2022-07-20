20.07.2022, 17:00
ФОТО И ВИДЕО | Группа Rammstein сыграла на Певческом поле для 60 000 фанатов(74)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В среду известнейшая рок-группа Германии Rammstein выступила на Певческом поле в Таллинне. Этого концерта ждали три года. Наши корреспонденты находились на территории Певческого поля и рассказывали обо всем происходящим своим читателям в онлайн-блоге!
Концерт продолжался более полутора часов. Перед его началом у Певческого поля стояли огромные очереди, и далеко не все успели к первым песням. По оценкам организаторов на мероприятии должно было побывать около 60 000 человек.
Если вы были на концерте Rammstein, присылайте фото себя и своей компании на адрес vihje@delfi.ee!
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