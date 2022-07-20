Шоубиз
20.07.2022, 17:00

ОНЛАЙН | Концерт Rammstein. Фото и видео с места событий. Группа вышла на сцену!

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Концерт Rammstein 20.07.2022
Концерт Rammstein 20.07.2022
ФОТО: Читатель RusDelfi | Erakogu

Сегодня известнейшая рок-группа Германии Rammstein выступит на Певческом поле в Таллинне. Этого концерта ждали три года. Наша редакция уже находится на территории Певческого поля и расскажет обо всем происходящим своим читателям в блоге!

Ты тоже идешь на концерт Rammstein? Присылай фото себя и своей компании на адрес vihje@delfi.ee!

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