20.07.2022, 17:00
ОНЛАЙН | Концерт Rammstein. Фото и видео с места событий. Группа вышла на сцену!(61)
ФОТО: | Erakogu
Сегодня известнейшая рок-группа Германии Rammstein выступит на Певческом поле в Таллинне. Этого концерта ждали три года. Наша редакция уже находится на территории Певческого поля и расскажет обо всем происходящим своим читателям в блоге!
Ты тоже идешь на концерт Rammstein? Присылай фото себя и своей компании на адрес vihje@delfi.ee!
Если не появляется блог, обновите страницу и подождите несколько секунд!